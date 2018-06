MPE pede novos documentos à Bienal A promotora Ana Maria de Castro Garms, da Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE), enviou ontem à Fundação Bienal novo ofício fazendo o requerimento de documentos. Estava prevista para hoje uma resposta do MPE aos primeiros questionamentos feitos à Bienal. Sendo assim, ainda não foi aprovada a ata de eleição do empresário Heitor Martins como presidente da diretoria executiva da Fundação Bienal.