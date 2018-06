MPF arquiva investigação de videoclipe do cantor Alexandre Pires

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal (MPF) em Uberlândia, Minas Gerais, arquivou a apuração da suposta ocorrência de discriminação racial e sexista no videoclipe da música "Kong", do cantor Alexandre Pires. No despacho de arquivamento, o MPF sustenta que "não se pode concluir, ao menos objetivamente, pela ocorrência de racismo, por absoluta ausência do elemento subjetivo caracterizador dessa conduta lesiva".

O procedimento foi instaurado a partir de representação encaminhada ao MPF pela Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, órgão da Presidência da República.

O procurador Frederico Pellucci, que investigou o caso, não acredita que houve preconceito em relação à população negra em razão da utilização da figura do gorila no vídeo.

Ao analisar a letra da música e as cenas do videoclipe, Frederico Pellucci entendeu que "não se pode dizer que a letra da música ou seu videoclipe tiveram a intenção de atacar quem quer que seja, mas sim apresentar-se de maneira descontraída e bem-humorada, descabendo adentrar na discussão quanto ao bom ou mau gosto na escolha das respectivas expressões e cenas".