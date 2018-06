MPF investiga confronto entre militares e moradores no Complexo do Alemão

SÃO PAULO - O confronto entre militares e moradores no Complexo do Alemão, no Rio, ocorrido neste domingo, 4, será investigado pelo Ministério Público Federal (MPF), segundo informações do órgão.

As procuradoras Gisele Porto e Aline Caixeta irão ao local ouvir o general responsável pela Força de Pacificação, Cesar Leme Justo, e também os moradores para saber mais detalhes do incidente e investigar se houve excesso na atuação dos militares.

O MPF já investiga outro incidente similar que aconteceu no dia 24 de julho na Vila Cruzeiro, quando militares usaram spray de pimenta e balas de borracha contra moradores que estavam em um bar. Um dos moradores, atingido no rosto por uma bala de borracha, corre risco de ficar cego, segundo o MPF.