MPF recorre para suspender vôos na capital O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ontem ao Tribunal Regional Federal (TRF) da decisão do juiz Clécio Braschi, da 8.ª Vara Federal, que negou pedido de fechamento do Aeroporto de Congonhas. O juiz argumentou inexistência de provas de que a pista principal foi determinante para a tragédia do vôo 3054. Para os procuradores Marcio Schusterschitz da Silva Araújo e Suzana Fairbanks, o problema principal não é a pista, mas o risco de novos acidentes com vítimas ''''em virtude das próprias condições'''' do aeroporto. ''''As dúvidas referentes à segurança do aeroporto permanecem. Portanto, para prevalecer o respeito à vida é preciso suspender as atividades em Congonhas até o esclarecimento de todos os fatos.'''' No recurso, os procuradores fazem um alerta: ''''Congonhas não deveria funcionar sob dúvida, não deveria buscar a rápida recuperação da normalidade sem haver a certeza de que essa normalidade não é falsa e não esconde simplesmente o risco de uma nova tragédia.''''