MPF vai apresentar nova denúncia contra Dantas e Nahas--fonte O Ministério Público Federal solicitou à Polícia Federal a unificação dos inquéritos da operação Satiagraha e vai oferecer nova denúncia contra Daniel Dantas, do banco Opportunity, e o megaespeculador Naji Nahas. Segundo uma fonte do Ministério Público, que pediu para não ser identificada, a procuradoria deve denunciar Dantas por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em outro procedimento, Naji Najas deverá ser denunciado por operar instituição financeira sem autorização do Banco Central, evasão de divisas --por meio de mecanismo conhecido como "dólar cabo"-- e ainda lavagem de dinheiro. PERÍCIA Parte da análise do HD do banco Opportunity já foi realizada pelos peritos da Polícia Federal. Mais de 30 pessoas trabalham em três salas da sede da superintendência regional da PF em São Paulo. São agentes, peritos e escrivães. A investigação sobre Daniel Dantas está a cargo do delegado Ricardo Saadi, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros de São Paulo e responsável pelo inquérito Satiagraha desde que o delegado Protógenes Queiroz deixou o caso. A investigação sobre Naji Nahas está sob a responsabilidade da delegada Erika Mialik Marena. Ao todo seis delegados trabalham no caso. A expectativa é que toda a perícia seja concluída em cerca de três meses. Além dos HDs, são alvo de análise técnica balancetes, dados contábeis e informações financeiras, além de escutas telefônicas e comunicações feitas por email entre os investigados. (Por Guilherme Vieira Prestes)