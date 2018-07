MPF vai pedir quebra de sigilo de diretores de sindicato O Ministério Público Federal (MPF) está aguardando informações da Receita Federal para pedir a quebra do sigilo fiscal e bancário de 14 dos 17 diretores do Sindicato dos Motoristas e Cobradores que tiveram a prisão temporária decretada. Três deles - o presidente Edivaldo Santiago da Silva e os diretores Edivaldo Gomes de Oliveira, o Dentinho, e Francisco Xavier da Silva Filho, o Chiquinho, já tiveram o sigilo bancário e o fiscal quebrados pela Justiça Federal, no dia 13. Além do depoimento de testemunhas, o acesso a dados fiscais e bancários é considerado parte importante para que seja provada, enfim, a antiga suspeita do MPF e, principalmente, do Ministério Público do Trabalho: donos de empresas incentivam os líderes do sindicato a promoverem greves e piquetes. Segundo o MPF, as informações da Receita sobre Santiago, Chiquinho e Dentinho revelam patrimônio incompatível com o que eles dizem ganhar.