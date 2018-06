MS tem 20 cidades em situação de emergência por causa das chuvas

SÃO PAULO - Mato Grosso do Sul já registra 20 cidades em situação de emergência em razão das chuvas. Outras seis cidades terão o pedido para que seja decretada situação de emergência analisado pela Defesa Civil.

Segundo o balanço divulgado hoje, 23, pelo órgão, cerca de 135 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no Estado. Apenas Aquidauana e Miranda têm pessoas desabrigadas por conta das chuvas. Ao todo são 81 pessoas em abrigos públicos. Outros oito municípios têm registro de desalojados, totalizando 402 pessoas.

As cidades que estão em situação de emergência são: Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Paranaíba, Aquidauana, Campo Grande, Coxim, São Gabriel do Oeste, Nioaque, Maracaju, Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo, Ivinhema, Bonito, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Miranda, Alcinópolis, Rio Verde de Mato Grosso, Nova Alvorada do Sul e Camapuã. Os municípios que aguardam aprovação para entrar no status são: Terrenos, Rio Brilhante, Bandeirantes, Corguinho, Rochedo e Dourados.