MST acampa em frente de fazenda no interior de SP Cerca de 20 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acamparam em frente da fazenda Arizona, na região de Andradina, a 640 quilômetros de São Paulo. Segundo o movimento, a idéia é pressionar a desapropriação sem invasão. No total, cerca de 50 famílias deverão acampar na região. De acordo ainda com o MST, a fazenda tem um laudo de improdutividade emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).