MST inicia amanhã ações do 'abril vermelho' em Pernambuco

Em Pernambuco, as primeiras ocupações de terra previstas para o "abril vermelho 2010", organizado pelo Movimento dos Sem-Terra (MST), devem ter início amanhã. O ápice da mobilização, que deve se estender até o dia 23, de acordo com o líder regional do MST, Jaime Amorim (foto), será no próximo sábado, quando os sem-terra prometem acampar no pátio da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), no Recife, por tempo indeterminado. O local foi escolhido por uma questão logística. "Fica perto da entrada da cidade e facilita as ações previstas para a capital", afirma Amorim. Segundo ele, a partir dali, os manifestantes pretendem ocupar órgãos estaduais de agências do Banco do Nordeste, Caixa Econômica e do Incra. Além de ocupações de terras, no interior também estão previstas ocupações de sedes de algumas prefeituras, ainda não divulgadas.