MST invade 4 prefeituras no sul da Bahia Integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram, na manhã de ontem, quatro prefeituras do sul da Bahia - nos municípios de Itabela, Itamaraju, Mucuri e Prado. O motivo alegado para a mobilização foi a reivindicação de melhorias nas condições de ensino para crianças e adolescentes que moram nos assentamentos da região.