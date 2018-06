MST invade fazenda tombada em Bocaiuva

Cerca de 100 famílias do Movimento dos Sem-Terra (MST) ocuparam no domingo a Fazenda Sítio, no município de Bocaiuva. A propriedade, de 2,2 mil hectares, pertenceu ao ex-vice-presidente da República José Maria Alkmin (1901-1974) e é tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal. O movimento alega que o imóvel está abandonado e cobra o assentamento de 3 mil famílias acampadas no Estado. O filho do ex-vice-presidente, Luciano Fonseca Alkmin, ajuizou ontem um pedido de reintegração de posse.