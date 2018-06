MST invade sede do Incra em Mato Grosso do Sul

As ações fazem parte do chamado "abril vermelho", que também resultou numa série de invasões de propriedades rurais. Segundo levantamentos do próprio MST, cerca de 71 fazendas foram invadidas desde o início deste mês.

Primavera. Em Mato Grosso do Sul, os sem-terra já haviam invadido a Fazenda Primavera de 3 mil hectares, na divisa com do Estado com São Paulo.

Em Dourados, a invasão do grupo foi efetuada por um grupo de 350 pessoas, no início da tarde, no mesmo horário em que a liderança do movimento discutia com a superintendência do órgão em Campo Grande, a situação dos sem-terra. /JOÃO NAVES e ROLDÃO ARRUDA