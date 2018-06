MST pressiona e governo indica dirigente do Incra-SP O governo deve anunciar hoje, no Diário Oficial, o nome do novo superintendente do Incra em São Paulo. A informação foi transmitida extraoficialmente à dirigentes do Movimento dos Sem-Terra (MST), no final da tarde de ontem, em Brasília. Eles também souberam que o indicado será o engenheiro agrônomo José Giacomo Baccarin, militante do PT, ex-deputado federal e ex-prefeito de Jaboticabal (SP). O nome foi definido após uma queda de braço entre tendências do PT paulista. Venceu a ala liderada pelo presidente do partido em SP, o deputado Edinho Silva.