Mucha Lucha faz a festa do carnaval de Olinda

OLINDA - Domingo de manhã no Alto da Sé, em Olinda, é receita de diversão garantida. Em um ringue improvisado, os integrantes do bloco Mucha Lucha, inspirado nos quadrinhos mexicanos, desafiam os super-heróis que aguardam a saída do "Enquanto isso na sala da justiça". Pelo ringue já passaram Jesus, Anderson Silva, Super Homem e um soldado ateniense, este "linchado" como vingança a Jesus.

Foliões fantasiados, famílias com crianças curtem a verdadeira comédia pastelão protagonizada pelos "luchadores" pelo oitavo ano consecutivo. A área está povoada de super-heróis.

O Mucha Lucha Foi criado por um pequeno grupo de jornalistas, liderado por Eduardo Machado. Hoje abriga mais de 50 "luchadores", incluindo mulheres. Quando elas adentram o ringue, eles incitam: "unha, unha".

Anderson Silva - o engenheiro Vadson Adriano, 40 - foi recebido com um "o campeão dopou" repetido várias vezes