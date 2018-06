Mudança do Detran vai atrasar O prédio onde funcionou por 20 anos a Subprefeitura da Sé, na Avenida do Estado, no centro, está com o pátio cheio de entulho. Em um edifício vizinho do Shopping Interlagos, na zona sul, o material de construção chegou semana passada. Ambos os locais deveriam estar prontos em abril, data prevista pelo Detran para que recebessem o atendimento ao público. Mas a mudança vai atrasar. Procurado, agora o departamento evitou falar em datas - mas voltou a prever a divisão de trabalho em 5 ?minidetrans? para este ano.