Mudança em convênio com Apae é criticada Uma mudança no convênio entre a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) está gerando polêmica e críticas. Um decreto do governador Geraldo Alckmin transfere para a Secretaria da Educação a responsabilidade de selecionar e pagar os professores que trabalham nas unidades da Apae que mantêm convênio com o Estado. As entidades passarão a receber apenas dinheiro para manutenção, capacitar docentes e merenda. Os docentes da Apae passarão a ser escolhidos por meio do sistema regular de atribuição de aulas da rede estadual - ou seja, qualquer professor, independentemente de ter ou não especialização para lidar com portadores de necessidades especiais, poderá assumir aulas em uma unidade da Apae. Atualmente, a entidade recebe o dinheiro do convênio e se encarrega de contratar e pagar professores. Também cuida da manutenção. "Vai ser um caos, porque teremos de demitir os professores contratados, arcar com as despesas trabalhistas, sem contar o risco de perda da qualidade", diz a diretora da Apae de Batatais, Carmen Luiza Cestari Belga. A assinatura do novo convênio deve ocorrer nesta sexta-feira, durante a inauguração do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Cape), em São Paulo, voltado para formar docentes para lecionar para portadores de deficiência física ou mental. A secretária da Educação, Rose Neubauer, argumenta que a mudança é necessária porque o convênio atual desrespeita a Constituição estadual. Segundo ela, a legislação estadual determina que a Secretaria se responsabilize pelo pagamento de professores e outros servidores da área da educação. "Era necessário regularizar essa situação. Só podemos usar os recursos do nosso orçamento para pagar funcionário público." Ainda de acordo com Rose, a Apae vai receber mais dinheiro. Antes eram repassados R$ 680 mil ao ano para salário e manutenção. "Agora, são R$ 280 mil só para manutenção. Considerando o que aplicamos em salários, serão R$ 2 mil por aluno." A Apae atende 37.207 pessoas no Estado, das quais quase 15 mil dependem diretamente dos recursos do convênio com o governo paulista.