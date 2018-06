Mudança na Lei Orgânica do DF garante eleição O último detalhe jurídico para realização da eleição indireta que escolherá o sucessor de José Roberto Arruda (ex-DEM, sem partido) no governo do Distrito Federal foi acertado ontem, pela Câmara Legislativa. Os deputados distritais aprovaram, por unanimidade, alteração na Lei Orgânica do DF para compatibilizá-la com a Constituição Federal.