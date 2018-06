Mudanças CONCORDE/AIR FRANCE Data: Julho/2000 - França Vítimas: 109 mortos Causa do acidente: Um furo no pneu provocado por detritos de outro avião que havia decolado minutos antes. Pedaços do pneu perfuraram o tanque de combustível que pegou fogo Recomendação da Agência Europeia de Segurança da Aviação (Easa): Implementar Kevlar no revestimento dos tanques de combustível, um material que resiste a balas, além da adoção de novos pneus AIRBUS330/QANTAS Data: Outubro 2008 - Austrália Vítimas: 50 feridos Causa do acidente: Problemas no Air Data Inertial Reference Unit (Adiru), equipamento que coleta dados do voo em tempo real e toma decisões no avião sem a autorização ou interferência do piloto. Uma pane fez o avião sofrer queda abrupta entre Cingapura e Perth (Austrália) Recomendação da Easa: Aviso emergencial sobre as falhas no Adiru e também no Eletronic Centralised Aircraft Monitor (Ecam) que leva a aeronave a ter comportamento anormal AIRBUS320/TAM Data: Julho 2007 - São Paulo Vítimas: 199 mortos Causa do acidente: sistema do reverso da turbina, utilizado durante o pouso, manteve sistema em aceleração. Além disso, uma das manetes, alavancas de controle das turbinas, que deveria estar em ponto morto, estava em posição de aceleração, o que teria levado a continuar acelerando, em vez de frear Recomendação da Easa: Evitar pousos em pistas molhadas com o reverso pinado HAVILLAND DH-106 COMET Data: Janeiro 1954/abril 1954 - França e Itália Vítimas: 99 mortos Causa do acidente: Os acidentes com o Cornet, primeiro jato comercial do mundo, foram um marco na investigação de desastres aéreos. Um deles caiu em águas profundas e não foi achado (Itália) e o outro perto da Ilha de Elba (França). Descobriu-se que as quedas ocorreram por causa da propagação de trincas nas proximidades de rebites dos cantos das janelas, que eram quadradas. As trincas eram resultado da fadiga no processo de pressurização e despressurização da cabine - tratava-se, portanto, de uma falha estrutural da aeronave Recomendação da Easa: a partir de então, todas as janelas de aviões pressurizados passaram a ser arredondadas