Mudanças no Incra atrasaram reforma Para o presidente do Incra, Celso Lisboa de Lacerda, no cargo há apenas seis meses, os atrasos na execução orçamentária deste ano estão relacionados sobretudo à troca de comando nos cargos de direção da entidade. "O governo da presidente Dilma, embora tenha muitas ideias similares às do governo Lula, não é uma simples continuidade", explicou. "Muita coisa está mudando. Quase todos os gestores foram trocados, tanto em Brasília quanto nas regionais, ao mesmo tempo que passamos a reformular os projetos do Incra."