Muito pelo contrário A jovem repórter de TV combinou tudo direitinho com o líder comunitário que entrevistaria ao vivo, dentro de instantes, junto de uma montanha de lixo obstruindo a calçada: "Eu vou perguntar se a empresa que faz a coleta tem passado por aqui, e aí o senhor diz o que está acontecendo, ok?" Quando, enfim, foram chamados no ar, deu-se o seguinte diálogo: - Seu Pedro, a empresa de coleta de lixo tem passado por aqui? - É pra dizer que sim ou que não? (Silêncio!) Corta! Lembrei dessa história bizarra assistindo a Aloizio Mercadante responder em entrevistas durante a semana se, afinal, era a favor ou contra o afastamento de José Sarney da presidência do Senado. Pelas minhas contas, o senador disse "sim" três vezes e "não" em outras quatro oportunidades. A certa altura de seu discurso, fiquei com a impressão de que estava propondo a Sarney uma espécie de saída honoris causa. E tem gente que ainda acusa o Eduardo Suplicy de não falar coisa com coisa na bancada do PT. Ô, raça! ESPADAÚDO Ericka Talamini, a namorada que Diego Hypólito tirou da cartola, foi logo dizendo: "Não fui eu que machuquei ele!" O ginasta aproveitou que está se recuperando de uma contusão no ombro para apresentar a moça à sociedade. Fofo! TRIRRESSACA Os gaúchos vão passar o fim de semana comentando o frio uns com os outros. Não querem nem ouvir falar de futebol. Literaturras Paraty teme pela integridade das pedras que calçam as ruas de seu centro histórico, caso Lygia Fagundes Telles cruze com Maitê Proença entre as tendas da Flip. A escritora, que acusa a atriz de ter roubado de um de seus livros o título As Meninas para uma peça de teatro, ameaça partir para as vias de fato. Questão de coerência Depois de José Sarney, Mahmoud Ahmadinejad e Muamar Kadafi, Lula bem que poderia mandar um alô para o pai do Michael Jackson. Tem tudo a ver, né não? Mal comparando Muito se criticou a demora na definição dos funerais de Michael Jackson, mas a organização das prévias do PSDB não fica nada a dever em matéria de organização. Novo recorde Lula pode bater neste fim de semana, em Paris, ou na segunda-feira, em Roma, a marca da milésima cama em que dormiu fora de casa no exercício da Presidência. Tem gente do governo fazendo as contas certinhas. Sugestão de pauta Vamos apurar em que momento exato da vida a ex-namorada de Oscar Maroni se decepcionou com ele? Que pecado teria o dono da boate Bahamas cometido para ser agora dedurado desse jeito, caramba? Complexo de vira-lata O investimento do Real Madrid em reforços supera a casa dos 200 milhões em menos de um mês. Se fosse o Flamengo, já estariam acusando lavagem de dinheiro no negócio.