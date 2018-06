Mulher atira bebê de sete meses pela janela em Bento Gonçalves-RS

PORTO ALEGRE - Uma mulher jogou nesta segunda-feira uma menina de sete meses do apartamento em que a família mora, no terceiro andar de um prédio do bairro Planalto, em Bento Gonçalves (RS). Logo depois, tentou atirar também a outra filha, de dois anos, que ficou pendurada na grade da sacada. As duas crianças foram resgatadas por vizinhos.

A menor, que caiu no teto de uma peça do andar inferior, foi internada no Hospital Tachini, em estado regular. A maior não sofreu ferimentos e ficará temporariamente em casa de parentes.

Relatos feitos por familiares à polícia indicam que a mulher tem problemas psiquiátricos. Ela também foi encaminhada ao Hospital Tachini e ficou internada para exames, sob custódia da polícia, e deve responder a processo por dupla tentativa de homicídio.