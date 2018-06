Mulher atira da sacada filho de quatro anos em Sorocaba A dona de casa M.Y.B, de 33 anos, foi presa em Sorocaba, nesta segunda-feira, depois de jogar o filho de quatro anos da sacada do sobrado onde residem, no Bairro Júlio de Mesquita, periferia da cidade. A criança foi socorrida pela irmã de 9 anos e levada por vizinhos a um hospital. De acordo com a Policia Civil, a mulher sofre de esquizofrenia. O marido da acusada trabalha no Japão desde 2002. A filha mais velha, de 9 anos, contou que a mãe mandou ela e seus dois irmãos irem para o piso superior do sobrado. Em seguida, ordenou que eles pulassem da sacada. A menina e o irmão de 6 anos se esquivaram e correram para a escada. Ela viu quando a mãe agarrou o mais novo e, em seguida, o jogou da sacada. A criança caiu de uma altura de 4,5 metros sobre o piso da frente da casa. O garoto sofreu um corte na cabeça e um hematoma no rosto. A irmã o levou para dentro e gritou por socorro. Os vizinhos, que ouviram o barulho da queda e os gritos, retiraram as crianças da casa e chamaram a polícia. Os policiais militares encontraram a mulher assistindo à novela. Ela contou que tinha jogado o filho porque este a desobedecera. M.Y.B. foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e levada para a Cadeia Feminina de Votorantim. De acordo com sua mãe, ela esteve internada em hospitais psiquiátricos. O menino foi medicado e ficou em observação no Hospital Regional, mas já teve alta. O Conselho Tutelar encaminhou as crianças para a casa de uma tia. Segundo a conselheira Cláudia Correia Consani, as três crianças vão receber apoio psicológico.