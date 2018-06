Mulher cai de penhasco na Serra Gaúcha e sobrevive

PORTO ALEGRE - Uma mulher despencou, no início da tarde desta terça-feira,04, do Cânion Monte Negro, localizado no município de São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra (RS).

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Vacaria, a vítima, com idade aproximada de 25 anos, brincava de rolar no gramado próximo ao penhasco, quando caiu. Ela estava na companhia dos pais, que residem na região. Os bombeiros foram acionados e resgataram a vítima com vida, que ficou presa entre os arbustos do cânion.

O pico Monte Negro é considerado o ponto mais alto do Estado do Rio Grande do Sul, com 1403 metros de altura.