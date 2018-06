Mulher cai em cova durante enterro Uma mulher caiu numa cova de 4 m de profundidade quando acompanhava um enterro, terça-feira, no cemitério municipal de Porto Feliz, região de Sorocaba. Ela sofreu ferimentos e precisou de ajuda para ser retirada do buraco. A dona de casa Rosirene Ferreira da Silva, de 34 anos, acompanhava o enterro de um cunhado quando a terra ao lado da sepultura se abriu e ela despencou no buraco. A cova, vazia, estava tampada por uma laje fina de cimento, recoberta com terra. Os parentes pediram ajuda à equipe de resgate da Polícia Militar. Com escoriações, ela foi levada para a Santa Casa e registrou queixa na polícia.