Mulher dá à luz em viatura da PM Com a ajuda de policiais militares, Sara Faria, de 19 anos,deu à luz uma menina ontem, dentro de uma viatura no bairro do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Ela começou a ter contrações quando uma prima pediu ajuda em uma base da PM na região. Mãe e filha foram levadas ao Hospital Santa Marcelina e passam bem.