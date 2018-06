Mulher de 54 anos morre ao cair em tirolesa em Águas de Lindóia, interior de SP

Maíza Aparecida Rodrigues Tavares, de 54 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 20, quando brincava em uma tirolesa, em um sítio, na cidade de Águas de Lindoia, no interior de São Paulo.

Segundo boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17 horas, no sítio Monte Alegre, no bairro Pelado. A queda teria sido provocado pelo rompimento do cabo de aço da tirolesa.

Pedaços do cabo do brinquedo foram levados para perícia. A polícia investiga as causas do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico legal de Bragança Paulista.