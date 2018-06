Mulher de 88 anos dada como morta acorda dentro do caixão em MG

BELO HORIZONTE - Uma mulher de 88 anos acordou dentro de um caixão em uma funerária de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, depois de ser dada como morta pela equipe do Hospital Municipal da cidade. Maria das Dores da Conceição foi levada à unidade na terça-feira, 21, se queixando de dores.

No fim da tarde de quarta-feira, ela foi considerada morta. O hospital expediu o atestado de óbito e encaminhou a mulher para a funerária. Ela foi colocada em um caixão e, quando os funcionários começariam a preparar o corpo, Maria das Dores se mexeu e eles perceberam que ela ainda tinha sinais vitais.

Portadora de Alzheimer, hipertensão arterial e doença vascular obstrutiva, a idosa foi encaminhada novamente para o hospital, ainda no caixão. Ela voltou a ser internada.

A Polícia Civil mineira abriu investigação para apurar como Maria das Dores recebeu atestado de óbito ainda viva. O Estado tentou falar com a direção do Hospital Municipal, mas as ligações caíram sempre em uma caixa postal. Na prefeitura, ninguém atendeu o telefone.