Mulher de Tim Lopes divulga nota; Benedita da Silva lamenta "Que este sacrifício não tenha sido em vão", disse a mulher do repórter Tim Lopes, Alessandra, em mensagem escrita a mão, divulgada hoje para a imprensa, depois da confirmação, pela polícia, da morte de seu marido."Que todos continuem rezando pelo Tim, porque ele continua vivo dentro de nós. Ele está me dando essa força, essa serenidade. O momento não é de revolta", segundo Alessandra. Na nota, ela pede que "todos continuem nesta corrente de positividade, porque onde ele estiver estará recebendo o nosso carinho e essa luz". "O Tim, até então, estava aqui nos ajudando, mas Deus está agora precisando dele ao seu lado para ajudar o mundo todo." A diretoria da Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou nota de pesar e indignação pela morte do repórter Tim Lopes, da TV Globo, em que classifica a atuação do crime organizado nas grandes cidades como "epidemia sem controle". "Tim Lopes morreu quando investigava, como é dever de cada jornalista, uma atividade criminosa insuportável. A sua morte negou à sociedade a informação desse crime, assim como prejudicou - e esperamos que apenas tenha adiado - sua eliminação", diz a nota. "O jornalismo investigativo não é privilégio e sim dever da imprensa. Os bandidos de Vila Cruzeiro sabiam perfeitamente que era de seu interesse esconder os fatos. A ANJ, em nome de todos os jornais, declara que a tragédia não nos deterá. É o que fazemos, em homenagem ao companheiro trucidado, e a todos os jornalistas do país e como reiteração de um compromisso que é a nossa própria razão de existir. Temos a esperança - mais, temos a certeza - de que Tim não morreu sem conseqüência. É o momento de o Estado e os cidadãos afirmarem sua esperança de que a guerra contra o crime organizado por mais dura que seja está longe de ser perdida e darem provas inequívocas de sua certeza. E agirem." O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), Octavio Gomes, disse hoje considerar o repórter "um mártir da sociedade, porque foi assassinado quando tentava defendê-la do crime organizado, com o poder de suas denúncias". "Ele é mais uma vítima de sucessivos governos que se preocupam mais em fazer política com a violência do que colocar em prática uma política séria contra a violência", disse Gomes. "Quantas pessoas comuns ainda terão que morrer para fazer com que os governos enfrentem os traficantes e outros bandidos com rigor?", questionou. Fracasso - A governadora do RJ Benedita da Silva (PT) disse lamentar a morte do jornalista Tim Lopes e afirmou que o principal objetivo da polícia hoje é prender o traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, apontado como principal responsável pelo crime. "Não podemos estabelecer prazos, mas nossa polícia está incansável no combate à violência, não vamos dar trégua", disse Benedita. "Lamentamos profundamente este crime cruel e bárbaro, mas temos que encarar a situação da violência na cidade do Rio como a situação da violência no Brasil como um todo", declarou. O senador Arthur da Távola (PSDB-RJ) criticou hoje a política de Segurança Pública do governo fluminense. "O caso Tim Lopes mostra o fracasso do governo Anthony Garotinho (PSB) e de Benedita da Silva. Agora, não são os responsáveis por toda a estrutura sedimentadas ao longo de anos. Eles fracassaram por outras razões, porque dizem que vão resolver e não resolvem", afirmou o senador, que é jornalista e foi colega de Tim Lopes no jornal Ultima Hora. Segundo ele, Benedita terá que tomar "providências imediatas" contra o aumento da criminalidade.