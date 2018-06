Mulher de Toledo Filho tem alta da UTI Maria Cilene Trajano, de 35 anos, baleada em tentativa de assalto na noite de réveillon juntamente com o marido, Lídio de Toledo Filho, recebeu alta ontem da UTI da Clínica São José. O marido, filho do ex-médico da seleção brasileira Lídio Toledo, segue em estado grave. A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio ameaça ir à Justiça para desligar as lombadas eletrônicas de madrugada nos trechos com alto índice de assaltos. O carro de Toledo Filho foi atacado quando passava por uma lombada.