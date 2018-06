Mulher denuncia marido foragido após o flagrar com outra, em MG

SÃO PAULO - Uma mulher agrediu a amante do marido e o próprio a facadas depois de flagrar os dois juntos dentro de sua casa, na tarde deste sábado, 25, no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, Belo Horizonte. Indignada com a traição, a mulher também chamou a polícia e informou que o marido era foragido.

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM), a mulher teria chegado em casa por volta das 7h quando flagrou o companheiro dentro de casa com a amante. Ela agrediu ambos com uma faca e depois chamou a polícia. A amante, de 19 anos, teve apenas ferimentos leves no rosto, mas já foi liberada do Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Ao ligar para os policiais, a mulher informou que o marido era condenado por roubo e havia fugido do presídio de São Joaquim de Bicas. Ele também utilizava um veículo com placa clonada. O casal foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano.