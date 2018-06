Mulher diz ter encontrado rato em pacote de salgadinho em Santa Catarina

SÃO PAULO - Uma mulher afirma ter encontrado um rato dentro de um pacote de salgadinho da Elma Chips. A dona de casa Angela Maria Ziele, de 45 anos, que vive em Joinville, entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para fazer a reclamação.

A PepsiCo Brasil, fabricante dos produtos Elma chips, divulgou nota o caso. A empresa afirma que coletou uma amostra do produto Snack De Montão para análise, para averiguar se a reclamação tem procedência e quais seriam as causas que levaram a contaminação do produto.

Segundo a nota, após a conclusão da avaliação, a empresa "conseguirá informar de forma transparente aos consumidores, bem como buscar evitar novas alterações em nossos produtos". A empresa se colocou à disposição dos consumidores para esclarecimentos.

A dona de casa relata que seu filho de 5 anos chegou a comer algumas unidades dos salgadinhos antes que ela notasse a presença do animal morto. Ela comprou o salgadinho a pedido do filho em um supermercado próximo de sua casa.