Mulher do senador Pedro Simon sofre sequestro-relâmpago

PORTO ALEGRE - A mulher do senador Pedro Simon (PMDB/RS), Ivete Fülber, sofreu um sequestro-relâmpago em Porto e ficou cerca de meia hora como refém de dois assaltantes encapuzados na noite desta segunda-feira, 16. Ela havia estacionado na entrada do edifício onde a família mora e se preparava para retirar compras feitas no supermercado quando foi rendida pelos ladrões e colocada no banco de trás do automóvel.

Depois de rodar pela cidade, sempre fazendo ameaças à refém, a dupla parou em uma vila e retirou as compras, celulares e sacola e saiu para sacar R$ 1 mil com o cartão bancário de Ivete. Quando voltou, liberou a vítima para ir embora em seu veículo, com a condição de que não olhasse para trás.

Avisada pela família, a polícia já estava rastreando o automóvel ao final do sequestro. Ivete não sofreu ferimentos. Os ladrões não tinham sido localizados até a tarde desta terça-feira.