Mulher do traficante Marcinho VP é presa

RIO - A Polícia Civil prendeu na noite desta sexta-feira, 26, a mulher do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), Márcia Gama Nepomuceno. Os advogados do traficante, sob a suspeita de transmitirem ordens que originaram os ataques a policiais e veículos no Rio dos últimos dias, tiveram prisão preventiva decretada pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 1ª Vara Criminal de Bangu (zona oeste do Rio).

De acordo com a Justiça, gravações telefônicas comprovam a participação dos advogados Beatriz da Silva Costa, Flávia Pinheiro Fróes e Luiz Fernando Costa no repasse das informações. Márcia Gama Nepomuceno, a mulher de Marcinho VP, é acusada de lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de todos os bens da família do traficante.

Veja também:

Cinco civis são baleados no Alemão; 39 morreram desde domingo

Chefe do CV e mais 500 estão no Complexo do Alemão, estima polícia

Cabral agradece Forças Armadas

Oito presos no Rio serão levados para Catanduvas

Perda de espaço motiva ataques do tráfico, dizem analistas

'Não quero indenização. Queria minha filha', lamenta pai

Eduardo Paes: 'não podemos é esmorecer'

Patrícia Villalba: E o Capitão Nascimento com isso?

Veja fotos da onda de ataques no Rio

Vídeo - Bope troca tiros no Complexo do Alemão

Presenciou algum ataque? Conte-nos como foi

VP e Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foram transferidos na quarta-feira do presídio federal de Catanduvas (PR) para Porto Velho (RO). No mesmo dia, oito traficantes do Rio saíram de Bangu (na zona oeste da cidade) rumo a Catanduvas. Ontem, nove presos acusados de atear fogo em veículos foram levados também para o Paraná. A transferência é fruto de parceria das Justiças dos governos estadual e federal.