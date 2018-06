Mulher é assassinada na frente do filho na Cidade de Deus

RIO - Uma mulher de 32 anos foi morta com três tiros na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. A favela, internacionalmente conhecida em função do filme homônimo, recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em fevereiro de 2009.

A mulher, Ana Lúcia Araújo Moraes, foi baleada em frente ao filho na porta de casa, na Avenida Miguel Salazar Mendes de Moraes. Ela foi atendida pelos PMs da UPP, mas quando o socorro chegou Ana Lúcia já havia morrido.

A Divisão de Homicídios (DH) já iniciou as investigações e a perícia foi realizada no local.