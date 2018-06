Mulher é atropelada ao cair no trilho do metrô Márcia Martins do Nascimento, de 34 anos, foi atropelada por um trem do metrô na manhã de ontem após se sentir mal e cair nos trilhos da Estação Eldorado, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi levada em estado gravíssimo para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde amputou um dos pés. Também teve ferimentos na cabeça. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) investiga o acidente. A vítima foi atingida por um trem vazio que se aproximava da estação.