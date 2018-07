Mulher é atropelada e morta em perseguição a perueiros Uma mulher foi atropelada e morta no início desta noite, durante uma perseguição a perueiros clandestinos, no extremo-leste de São Paulo. Segundo as primeiras informações, homens da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estavam atrás de donos de lotação irregulares, na região do bairro Fazenda da Juta, no Itaim Paulista. Na fuga, a costureira Maria Zeferina de Sousa, de 58 anos, acabou sendo colhida por um carro. Não se sabe ainda se o veículo que atropelou e matou a mulher era uma perua de lotação ou uma guarnição da GCM. O caso provocou grande revolta na comunidade e vários tiros chegaram a ser disparados para o alto para conter os ânimos e dispersar a multidão que se aglomerou no local.