Mulher é atropelada por instrutora de auto-escola em MG

Uma mulher morreu após ser atropelada por uma instrutora de auto-escola na manhã desta segunda-feira, 24, na região de Contagem, em Minas Gerais. Valdemira Andrade morreu após ser atingida pela instrutora Ana Paula Maciel Andrade, que perdeu o controle do veículo por volta das 7 horas. A vítima foi atropelada na Avenida Coronel Bezerra Guimarães, no bairro do Céu. Segundo a Polícia Militar, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Um outro atropelamento também aconteceu nesta manhã, na região de Belo Horizonte. Maria Aparecida Gonçalves, de 36 anos, morreu após ser atropelada por uma composição de trem, na Rua Romero Gomes Vieira, no bairro de Jatobá, mas não havia informações sobre como aconteceu o acidente.