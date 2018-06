Mulher é baleada à tarde na 25 de Março A chinesa Shyin Meiro, de 54 anos, se recusou a entregar R$ 60 mil a ladrões e foi baleada no abdome, ontem à tarde, num prédio residencial da Rua 25 de Março, no centro. Os bandidos abriram a porta do condomínio com uma chave, segundo moradores, e renderam o zelador e o porteiro. Shyin chegou em casa quando os bandidos tentavam entrar no apartamento vizinho, e também foi rendida.Levada à Santa Casa, passou por cirurgia e está internada em estado grave. Um homem de 26 anos e dois adolescentes de 15 foram detidos. O dinheiro foi recuperado e uma arma, apreendida.