Mulher é baleada ao escapar de assalto na zona sul Três homens armados tentaram dominar mãe e filho que chegavam em casa, em Americanópolis, na zona sul de São Paulo na noite desta quinta-feira, 17. O trio fugiu, mas antes atirou em Sueli Aparecida Gandolfi Volpe, de 47 anos, que foi levada pelo próprio filho para o pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no Jabaquara, onde passa bem. Segundo policiais militares da 4ª Companhia do 3º Batalhão, Sueli, ao ver o bando se aproximando, desceu de seu veículo e correu, mas não conseguiu escapar do disparo efetuado por um dos supostos assaltantes. O filho dela, ocupando um outro carro, testemunhou sua mãe sendo baleada e a socorreu. Os criminosos fugiram sem nada levar. O caso foi registrado no 97º Distrito Policial.