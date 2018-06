Mulher é confundida com travesti e espancada no Recife A moradora de rua Janaína Carla de Azevedo, de 21 anos, foi agredida por dois rapazes com uma barra de ferro, na madrugada de quinta-feira, no centro do Recife. Ela teve traumatismo do crânio e da face, mas não corre risco de vida. Segundo uma testemunha, os rapazes atacaram Janaína porque pensaram que fosse um travesti. Na Delegacia da Mulher, José Vital da Silva Filho, de 24, e Leandro Gomes da Silva, de 21, disseram ter pensado que ela ia roubar o Fusca em que estavam. Eles bebiam perto de um posto de gasolina quando a moça passou. Testemunhas chamaram a Polícia Militar e os dois foram presos e indiciados por tentativa de homicídio. No Rio, a doméstica Sirlei Dias de Carvalho Pinto, de 32 anos, agredida por jovens de classe média alta em 23 de junho, voltou a reconhecer ontem os acusados do crime, em depoimento na 38.ª Vara Criminal.