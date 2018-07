Mulher e criança seqüestradas são encontradas em SP A polícia encontrou na madrugada de hoje uma menina e uma mulher que foram sequestradas há 9 dias, no Parque Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC. Bruna, de 8 anos, e Anice, de 40, estavam no interior de um Santana prata, roubado, que foi abandonado perto da Represa Billings, na zona sul de São Paulo. O porta-malas estava semi-aberto, o que atraiu a atenção dos soldados que passavam pelo local. A menina, filha de um empresário da construção civil de São Bernardo do Campo, era levada por Anice, empregada da família, para a escola, quando as duas foram sequestradas na manhã do dia 1.º, uma quinta-feira. As vítimas não souberam dizer onde ficava o cativeiro nem quantas pessoas participaram do seqüestro. Apenas disseram que a quadrilha é grande, que os bandidos estavam bem armados, usando até mesmo fuzis. Bruna e Anice já foram liberadas e a polícia não quis confirmar se o valor do resgate foi pago.