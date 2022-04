Mulher é encontrada morta em casa em Vila Isabel, zona norte do Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio investiga o assassinato de uma mulher encontrada morta em casa, em Vila Isabel, zona norte da capital. O corpo de Ayend Cristine Nascimento Hamad foi encontrado na sexta-feira, 29, por policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (Tijuca).

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital. Por enquanto, “a perícia foi feita no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)”. “Os agentes realizam diligências para localizar o suspeito do crime e esclarecer sua motivação”, informou a Polícia Civil.

Leia Também Aviões da Gol e Azul se chocam em pátio de Aeroporto de Campinas

Conforme informações do jornal O Globo, o principal suspeito é o marido da vítima. Ele trabalha no setor administrativo de um hospital municipal e teria confessado o crime em mensagens a colegas de trabalho.