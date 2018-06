Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma mulher foi feita refém por volta das 9h30 desta quinta-feira, 5, pelo seu ex-namorado, em São José do Rio Preto, no interior de são Paulo. O homem invadiu o prédio da reitoria da faculdade Unorp, no bairro de Alto Rio Preto, e fez a mulher refém por cerca de uma hora. Não havia informações sobre os nomes dos envolvidos e se a mulher foi ferida.