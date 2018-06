Mulher é indiciada por incitar pela internet danos ao patrimônio em protestos no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio indiciou Neiva Trindade Taveira, de 46 anos, por incitação ao crime numa rede social na internet. Segundo o delegado Gilson Perdigão, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), ela utilizava seu perfil para incitar a prática de danos durante as manifestações no Rio.

De acordo com Perdigão, em depoimento, Neiva admitiu ter publicado os comentários. A mulher ainda informou ter atuado como socorrista durante os protestos, mas negou a participação em atos violentos.

Após ser autuada, Neiva assinou um termo se comprometendo a comparecer em juízo e foi liberada, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo. Se condenada, ela poderá cumprir pena de três a seis meses de detenção ou multa, segundo a Polícia Civil.