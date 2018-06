Mulher é mantida refém desde a manhã de sábado no RS

A Brigada Militar negocia com Rodrigo Luziano Luz, 32, que mantém, há quase 60 horas, a ex-mulher como refém em Canoas (RS), região metropolitana de Porto Alegre. O cerco à residência nº 10 da Rua Onze, no bairro Guajuvira, começou por volta das 5 horas de sábado, 13.

Inconformado com o fim do relacionamento, o vigilante armou-se com um revólver calibre 38 e rendeu Josiane Pontes, de 29 anos, na noite de sexta-feira. Um cunhado do vigilante tentou invadir a residência para libertar Josiane, mas Rodrigo disparou, atingindo o queixo do rapaz, de raspão.

A Brigada Militar foi acionada e cercou a casa, quando ocorreram outros disparos efetuados pelo sequestrador, desta vez contra os policiais. Nenhum deles ficou ferido nem houve revide. Os filhos do casal, um menino, de onze anos, e uma menina, de oito, estavam no local quando tudo começou, mas foram liberados pelo sequestrador na manhã de sábado.

O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM foi acionado e assumiu as negociações. Segundo a Brigada, o comportamento do vigilante é oscilante e, em alguns momentos, ele dá sinais de que poderá se render, mas logo volta atrás. A estratégia da Polícia é vencê-lo pelo cansaço, e uma invasão, até o momento, foi descartada.

O abastecimento de água e luz no imóvel estão mantidos, e a polícia afirma que vai permanecer no local o tempo que for necessário.

O estadao.com.br apurou gravação da conversa de negociação entre o vigilante e a brigada.

Ela diz que ele a tortura.

Josiane: Tá muito pior, ele tá me torturando.

Depois, o ex-cunhado pede a liberação das crianças, que neste momento ainda estavam dentro da casa.

Rodrigo (sequestrador): Eu vou apodrecer no inferno, vocês vão ter que me buscar no inferno.

Ex-cunhado: Olha, solta as crianças aí, cara...

Rodrigo (sequestrador): Por enquanto não vou.

E a conversa segue:

Negociador da Brigada Militar: A gente te conduz, ninguém vai te bater, ninguém tá aqui pra isso.

Rodrigo (sequestrador): Capaz... vocês vão me encher de bala.

Depois da conversa, ele soltou as crianças, uma de oito e outra de onze anos. As duas são filhas dele com a Josiane.

