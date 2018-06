Mulher é mantida refém durante assalto em Santa Teresa, no Rio

RIO - Uma mulher foi feita refém, ontem à noite, por três assaltantes que invadiram a casa dela na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, no Centro do Rio. O assalto ocorreu a poucos metros da entrada do Morro dos Prazeres, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Houve troca de tiros entre assaltantes e militares, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir.

Embora a área, por estar fora do Morro dos Prazeres, seja de jurisdição do 5º BPM (Praça da Harmonia), o atendimento à ocorrência foi feito por militares da UPP. Uma viatura passava pelo local quando os PMs foram abordados pelo marido da vítima, que chegava em casa e percebeu o assalto.

Segundo a assessoria de imprensa das UPPs, os criminosos tinham a intenção de levar o carro da vítima, mas, após a chegada dos militares, levaram cerca de R$ 20 e as joias que a mulher usava. Eles fugiram para uma mata, pertoda residência. O caso foi encaminhado à 7ª DP (Santa Teresa).

A casa fica na mesma rua do hotel Santa Teresa, assaltado na madrugada de segunda-feira por quatro criminosos, que roubaram 15 turistas, entre brasileiros, espanhóis, holandeses e americanos. No mesmo dia, a polícia divulgou o retrato falado de um dos suspeitos, mas ninguém foi preso.

Sequestro. Ainda ontem, um rapaz foi alvo de uma tentativa de sequestro, também em Snata Teresa. Ele conseguiu escapar ao saltar de um carro em movimento, no Largo das Neves.

Segundo a polícia, ele foi abordado por três homens na Rua Barão de Petrópolis, e foi obrigado a passar para o banco de trás do veículo. Ele conseguiu abrir a porta e pular. Os assaltantes fugiram. A polícia não confirma ligação entre os crimes.