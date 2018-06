Mulher é morta a tiros em favela do Complexo da Maré

RIO - Terezinha Justino da Silva, de 67 anos, foi morta com tiros no peito na noite desta segunda-feira, 14, no complexo de favelas da Maré (zona norte do Rio), onde morava. Não se sabe ainda as circunstâncias do crime. A assessoria da Força de Pacificação nega que tenha participado de confrontos com criminosos no horário em que a vítima foi atingida, por volta das 21h30.

A idosa vivia na Vila dos Pinheiros, uma das favelas do complexo, ocupado há dias por tropas do Exército e da Marinha, empenhadas em acabar com a atuação de quadrilhas de traficantes que atuam na região.

A vítima morreu logo ao chegar ao Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte.