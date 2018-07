Mulher é morta com vários tiros pelo marido em São Paulo Um mulher foi morta com vários tiros pelo próprio marido, na manhã deste domingo, em um sobrado localizado na Avenida Washington Luís, 4872, no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações iniciais do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por volta das 9 horas, o autor do crime acionou a polícia pelo 190 informando sobre um crime. Ao chegar no local, o homem levou a polícia até o corpo de sua esposa, mostrou as armas -uma pistola semi-automática calibre 380 e um revólver calibre 38 - , e assumiu a autoria do crime Ele praticamente ´descarregou´ as duas armas contra sua esposa, de acordo com a polícia. Ainda não há detalhes sobre o que teria motivado a ação. A identidade dos envolvidos não foi divulgada. O caso está sendo registrado neste momento no 27º Distrito Policial de Campo Belo.