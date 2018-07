Mulher é morta por tiro dentro de ônibus no Rio A passageira Iracema Marcelina da Costa, de 50 anos, foi morta com um tiro na cabeça nesta terça-feira de madrugada, quando ia para casa num ônibus da linha S-14 (Praça Tiradentes- Campo Grande), em Realengo, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, Iracema foi executada e não assaltada. O assassino não levou nada. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Almeida, o criminoso sentou-se ao lado da vítima e começou a conversar. Depois de um tempo, ele se levantou e disse: ?Você é uma X-9 (informante da polícia)?. Em seguida, sacou a arma e atirou. Ele fugiu, e Iracema foi levada para o Hospital Albert Schweitzer. Veja o especial: