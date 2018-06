Mulher é presa ao tentar vender ingresso para a Copa por R$ 7 mil

RIO - Uma mulher que tentava vender ingressos para a Copa do Mundo por R$ 7 mil, em um shopping da zona norte do Rio, foi presa na última sexta-feira por policiais civis da Delegacia do Consumidor.

Ela foi autuada nos termos do artigo 41-F da lei 10.671/2003, que proíbe vender ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. O nome da mulher não foi divulgado.

A "Operação Torcedor", que tem como objetivo coibir a venda ilegal de ingressos para a Copa, vai se estender até o fim do torneio.